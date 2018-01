Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rejeitou relação gay e foi morto à pancada

Ministério Público pede condenação para o casal, nunca inferior a 16 anos de prisão.

Por Nelson Rodrigues | 09:10

A procuradora do Ministério Público do Tribunal de S. João Novo, no Porto, está convicta que o casal gay brasileiro matou Carlos Brandão, de 45 anos, por este não estar interessado numa relação.



A magistrada garantiu nas alegações finais que Flávio Magalhães, 26 anos, se sentiu "humilhado e rejeitado" por o plano de engate não estar a correr como planeado - após ter conhecido a vítima no Tinder com o objetivo de lhe sacar dinheiro -, e resolveu tirar-lhe a vida, com a ajuda do marido, Allan Rizzi, de 39, em maio de 2016.



A vítima foi assassinada à pancada com uma chave-inglesa, em casa, e deixada na cama, com uma camisa na boca e uma almofada no rosto. A procuradora pede uma pena nunca inferior a 16 anos de prisão.



"Quem tomou a iniciativa de matar a vítima foi o arguido Flávio. O Allan só concluiu e executou o homicídio. Atuaram com uma frieza extraordinária.Mataram uma pessoa bondosa, que não lhes tinha feito mal nenhum, por um motivo completamente fútil. Por não a conseguirem manipular. O plano dos arguidos estava a ser um falhanço e o Flávio pensou: 'Espera lá que já vais ver como elas são'", disse a magistrada.



Em tribunal, Flávio, que está em preventiva, disse que não testemunhou o crime, mas assumiu que engatava homens nas redes sociais e lhes extorquia dinheiro. "Estou certa que o Flávio não hesita e encara com facilidade a violência", frisou a magistrada.



Allan Rizzi está em liberdade, no Brasil.