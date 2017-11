Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Relação confirma condenação de homem que agrediu polícia

Incidente aconteceu em 2015 no Entroncamento.

09:48

O Tribunal da Relação de Évora confirmou a condenação de um homem a 17 meses de prisão efetiva por ter injuriado e ameaçado a integridade física de um agente da PSP em novembro de 2015 no Entroncamento.



Em comunicado divulgado esta terça-feira, a Procuradoria da Comarca de Santarém afirma que o acórdão da Relação de Évora, do passado dia 07, confirmou a condenação pelos crimes de injúria agravada e ameaça agravada proferida em primeira instância pelo Juízo de Competência Genérica do Entroncamento, tendo a aplicação de pena de prisão efetiva sido defendida pelo Ministério Público (MP) em sede de julgamento.



"O tribunal deu como provado que o arguido, um homem de 25 anos, injuriou e ameaçou um polícia, que se encontrava em exercício de funções, devidamente uniformizado", afirma a nota.



Os factos na origem da condenação ocorreram a 30 de novembro de 2015 na cidade do Entroncamento, dez dias depois de o arguido ter sido condenado por agressão física ao mesmo agente da PSP (ocorrida em 2014).



Nessa altura, foi-lhe aplicada uma pena de um ano e oito meses de prisão suspensa, mediante o pagamento de uma indemnização à vítima pelos danos sofridos, acrescenta o comunicado do MP.