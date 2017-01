Relação confirma pena de violador do milheiral

Em setembro de 2013, o arguido, operário da construção civil, que tem duas filhas menores, era ainda casado. Após o crime, a mulher pediu o divórcio.

A adolescente, na altura com 14 anos, foi atacada quando caminhava sozinha numa estrada de terra batida, em Joane, Vila Nova de Famalicão. O arguido, Marco Abreu, de 34 anos, agarrou-a, puxou-a para o interior de um milheiral e forçou-a a manter relações sexuais. Acusado de um crime de violação agravado, o homem foi condenado a 7 anos e 6 meses de prisão pelo tribunal de primeira instância. A pena foi agora confirmada na íntegra pelo Tribunal da Relação de Guimarães.Marco Abreu atacou a menor ao final da tarde do dia 2 de setembro de 2013 - no preciso dia em que a vítima comemorava o 14º aniversário. O local escolhido para atacar era ermo. Começou por abordar a menor e pedir-lhe o número de telemóvel. Como esta recusou, o arguido empurrou-a para o campo de milho e com uma mão a tapar- -lhe a boca violou-a. "Só te largo quando acabar o serviço", terá dito à vítima, que ainda tentou gritar por socorro.O julgamento só começou no Tribunal de Guimarães dois anos após o crime - em outubro de 2015. Marco Abreu esteve sempre em liberdade, apenas com termo de identidade e residência. E é assim que ainda continua, mesmo após esta decisão da Relação, que julgou improcedente o recurso que tinha interposto.