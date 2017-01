Relação marca julgamento do caso Face Oculta

Já Manuel Godinho, o sucateiro que foi condenado a 17 anos de cadeia, poderá ter ainda a hipótese de recorrer para o Supremo, mesmo que a decisão se mantenha.



Após serem realizadas as alegações, os desembargadores vão elaborar o acórdão, sendo que as decisões da Relação costumam ser conhecidas em poucas semanas.



Mais de dois anos depois da sentença do caso Face Oculta - que condenou em Aveiro 36 arguidos, entre os quais Armando Vara -, o Tribunal da Relação do Porto marcou finalmente o julgamento do processo na 2ª instância.Trata-se de uma única sessão, à porta aberta, na qual os advogados irão fazer as alegações finais, ou seja, vão invocar os argumentos que os levaram a recorrer.A diligência será realizada no dia 25 deste mês, ao início da tarde, e foi pedida pelos advogados de alguns arguidos, como é o caso de José Penedos, ex-presidente da REN que apanhou cinco anos de prisão efetiva.