Relação nega recurso de homicida

Guilherme Grosso matou e desmembrou a namorada Jordana, porque esta não queria abortar.

Por Miguel Curado | 08:33

O Tribunal da Relação de Lisboa recusou apreciar o recurso de Guilherme Grosso, condenado a 21 anos e meio de prisão pelo Tribunal de Sintra pelo homicídio e desmembramento do corpo de Jordana Dias – com quem namorava –, no início de 2016. Os desembargadores exigiram o retorno do processo ao Tribunal de Sintra, para que seja totalmente impresso.



Ao que o CM apurou, e após o advogado de Guilherme Grosso ter recorrido do acórdão proferido em setembro de 2017, o Tribunal de Sintra enviou o processo para a Relação em suporte informático. A recusa de apreciação, no entanto, só surgiu nas últimas semanas. Se não houver uma decisão sobre o recurso até abril, Guilherme Grosso poderá ser solto por excesso de prisão preventiva.