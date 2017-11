Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Relação trava sentença de burlona há 19 meses

Elisabeth Saraiva lesou 8 pessoas em mais de 1 milhão de euros e levou 12 anos e 4 meses de cadeia.

Por Magali Pinto | 08:51

Entre as vítimas da ‘burlona do amor’ estão empresários, gerentes bancários e um agente da Polícia Marítima.



Os oito passaram pelo Tribunal de Setúbal e descreveram aos juízes a forma como foram enganados por Elisabeth Saraiva, hoje com 49 anos.



Os testemunhos foram considerados credíveis pelo coletivo, que a condenou, em abril do ano passado, a 12 anos e 4 meses de prisão. Mas, passado um ano e sete meses, o processo continua no Tribunal da Relação de Évora.



Elisabeth Saraiva recorreu da sentença, evitando a prisão imediata; a defesa das vítimas contestou e o Ministério Público também se pronunciou, pedindo que se mantenha a pena. Mas, até hoje, não há decisão.



As vítimas não recebem as indemnizações e Elisabeth Saraiva continua em liberdade. No dia da leitura do acórdão, em que a mulher nem esteve presente, o Ministério Público pediu que ela fosse colocada em prisão domiciliária, o que foi recusado. Se a condenação se mantiver, ainda pode recorrer para o Supremo, em liberdade.



A burlona, que entre 2001 e 2012 sacou mais de um milhão de euros, vive em Albufeira, onde se apresenta à GNR.



Vítimas "contidas e envergonhadas"

No julgamento que decorreu no Tribunal de Setúbal, as vítimas relataram de que forma eram aliciadas a entregar elevadas quantias monetárias. Elisabeth dizia que precisava de desbloquear uma herança de milhões na África do Sul. Em alguns dos casos manteve relações amorosas com as vítimas. O juiz Pedro Godinho disse que as vítimas "tiveram um discurso contido devido ao embaraço e vergonha de terem sido enganados".