Relatório aponta riscos no bairro da Jamaica

Relatório de especialista da Ordem dos Engenheiros aponta falhas às construções.

Por Sofia Garcia | 09:23

Os edifícios que compõem o bairro de Vale de Chícharos, conhecido como bairro da Jamaica, no Seixal, podem não passar do próximo inverno. A conclusão é de um relatório da Ordem dos Engenheiros, assinado por um especialista em estruturas.



"Não poderão resistir às forças horizontais, provocadas pelo vento e, principalmente, pelas ações sísmicas. As estruturas existentes são inadequadas para essa finalidade", diz o documento a que o CM teve acesso.



As cerca de 1500 pessoas que vivem nas casas em risco de colapso garantem estar em constante sobressalto. "É muito difícil adormecer à noite, nunca estamos tranquilos. Recentemente, houve ventos fortes e quem vive nos andares de cima sentiu a estrutura a abanar", explica a moradora e presidente da Associação de Moradores, Dirce Noronha.



O bairro nasceu nos anos 70, e trata-se de um conjunto de prédios inacabados, apenas com estrutura levantada, que começou a ser ocupado por dezenas de famílias carenciadas. Ainda hoje, o bairro continua a crescer. "Está sempre gente aqui a construir, pessoas que ficam desempregadas, que não têm casa".



De acordo com o relatório, as novas construções são um dos maiores problemas porque criam peso na estrutura. "O engenheiro que cá veio disse-me que se temos amor às nossas vidas que não podíamos construir mais nada aqui", acrescenta Dirce Noronha.



Ao CM, a Câmara do Seixal referiu que não tem conhecimento do relatório e assegurou que fez recentemente uma vistoria aos edifícios, não tendo verificado qualquer risco de colapso iminente.