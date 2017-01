Relatório preliminar a acidente com barco pronto até sexta-feira

Os passageiros foram assistidos no local ou levados para os hospitais São Francisco Xavier, São José e Santa Maria e para a Maternidade Alfredo da Costa, mas por precaução.



"O Conselho de Administração está a acompanhar a situação dos sinistrados que foram encaminhados para diferentes unidades de saúde, tendo em simultâneo acionado todos os meios necessários e adequados à melhor resolução da situação", acrescenta o grupo Transtejo.



O grupo salientou ainda que foram ativados "todos os procedimentos para fazer face a esta situação".



Entretanto, o comandante do Porto de Lisboa admitiu à Lusa que a embarcação não circulava à velocidade "mais adequada".



"A velocidade certamente que não era [a mais adequada], isso não resta dúvidas. Agora, foi prejudicada pela falta de visibilidade", disse José Isabel à agência Lusa, falando numa "má avaliação" da parte do piloto.



"Ao vir com essa velocidade - o comandante pensava que estava mais longe - acabou por embater no cais", concretizou.



O presidente do conselho de administração da Transtejo e da Soflusa afirmou desconhecer as causas do acidente, admitindo que o nevoeiro possa ter motivado o embate.



O balanço das vítimas foi entretanto atualizado para 34 feridos ligeiros (32 mulheres e dois homens), de um total de 561 passageiros. Inicialmente, as autoridades deram conta de 33 feridos ligeiros.Os passageiros foram assistidos no local ou levados para os hospitais São Francisco Xavier, São José e Santa Maria e para a Maternidade Alfredo da Costa, mas por precaução."O Conselho de Administração está a acompanhar a situação dos sinistrados que foram encaminhados para diferentes unidades de saúde, tendo em simultâneo acionado todos os meios necessários e adequados à melhor resolução da situação", acrescenta o grupo Transtejo.O grupo salientou ainda que foram ativados "todos os procedimentos para fazer face a esta situação".Entretanto, o comandante do Porto de Lisboa admitiu à Lusa que a embarcação não circulava à velocidade "mais adequada"."A velocidade certamente que não era [a mais adequada], isso não resta dúvidas. Agora, foi prejudicada pela falta de visibilidade", disse José Isabel à agência Lusa, falando numa "má avaliação" da parte do piloto."Ao vir com essa velocidade - o comandante pensava que estava mais longe - acabou por embater no cais", concretizou.O presidente do conselho de administração da Transtejo e da Soflusa afirmou desconhecer as causas do acidente, admitindo que o nevoeiro possa ter motivado o embate.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O grupo Transtejo pretende ter o relatório preliminar do inquérito ao acidente com um catamarã, que ocorreu esta manhã no Terreiro do Paço, em Lisboa, concluído até sexta-feira, indicou esta quarta-feira a empresa num comunicado."O Conselho de Administração determinou a instauração imediata de um inquérito interno para apuramento das circunstâncias desta ocorrência, cujo relatório preliminar estará concluído até ao final da próxima sexta-feira, dia 27", refere o grupo Transtejo, responsável pelas ligações fluviais no rio Tejo, no documento.O catamarã "Antero de Quental" embateu hoje na doca da Marinha quando seguia do Barreiro para o Terreiro do Paço e, na sequência desse embate, alguns passageiros que já se tinham levantado para desembarcar foram projetados e ficaram feridos.