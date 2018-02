Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Relatório quer interditar salas do São João Novo

Há buracos no tecto do gabinete dos juízes militares e janelas coladas com fita-cola.

Por Nelson Rodrigues | 08:57

Janelas com vidros partidos ou colados com fita-cola, fissuras no tecto em quase todo o edifício e pavimento a ceder parcialmente, principalmente no piso 2 do Tribunal de São João Novo, no Porto, e no acesso ao gabinete dos magistrados.



Estas são algumas das conclusões de um relatório elaborado pelo Gabinete de Higiene e Segurança no Trabalho da Comarca do Porto, ao qual o CM teve acesso, e que apela para que pelo menos as salas dos juízes militares sejam interditadas.



O relatório resulta de uma vistoria ao espaço, realizada a 26 de janeiro, e revela que houve um "agravamento substancial das condições", em comparação com a última auditoria, a 20 de setembro do ano passado. "O gabinete dos juízes militares não apresenta condições em termos de conforto, devido aos orifícios de grande dimensão no tecto, não assegurando, desta forma, as condições mínimas necessárias para o trabalho.



Assim, o mesmo deverá ser interditado até serem efetuadas as necessárias correções para garantir a segurança de pessoas e bens", lê-se no documento que data de 7 de fevereiro e que está acompanhado por dezenas de imagens da degradação do principal tribunal do Porto.



O relatório fala também de pregos que suportam caixilharias de janelas e de "humidade excessiva" no piso 0 - junto ao lago e ao jardim - onde, além de uma sala de audiências, há gabinetes de magistrados e arquivos.



A auditoria identificou ainda uma "quantidade significativa" de cabos elétricos dispersos pela cobertura, logo abaixo do telhado e que, tendo em conta todas as anomalias, podem ser perigosos.