Relatório revela fraca qualidade das refeições

Crianças não comem e os pais e encarregados de educação estão preocupados com a sua alimentação.

Por Sónia Trigueirão e José Castro Moura | 08:49

Um relatório sobre a alimentação servida e a logística na zona de refeições da Escola Básica do Parque das Nações, em Lisboa, revelou que a comida que é dada às crianças é fraca, quer em qualidade, quer em quantidade.



De acordo com o documento, elaborado a pedido da associação de pais e encarregados de educação daquela escola, "as crianças, em todos os turnos, apresentavam-se descontentes e com enormes dificuldades para se alimentarem minimamente".



Pode ler-se ainda que "a fraca adesão na hora das refeições, o desespero em que algumas crianças solicitavam ajuda para lhes darem outra comida que não aquela e a quantidade de comida não ingerida foi um cenário real e preocupante".



Ao que o CM apurou, a associação de pais e encarregados de educação vai recolher assinaturas para fazer chegar o manifesto de clara insatisfação geral às entidades responsáveis.



Contactado pelo CM, Ricardo Robles, vereador com o pelouro da Educação na Câmara de Lisboa, disse já estar a par dos problemas naquela escola e que já tinha reunido com os pais e com o presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações, Mário Patrício.



De acordo com o vereador, vão ser levadas a cabo duas medidas, uma de médio e outra de curto prazo. A de médio prazo passa por tentar acelerar a construção da Escola Básica 2,3 do Parque das Nações no terreno contíguo ao da escola atual.



O novo estabelecimento terá uma cozinha para confeção da comida. Entretanto, a curto prazo, as refeições vão ser fornecidas pela cantina da Escola Infante D.Henrique.