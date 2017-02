Réplica de sismo registada em Porto de Mós

Um sismo de magnitude 2,6 foi esta madrugada registado em Porto de Mós, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a indicar que se trata de uma réplica sentida do abalo ocorrido na quarta-feira, pelas 23h22.

A réplica registou-se à 01h36, com o epicentro também perto de Porto de Mós, e "não causou danos pessoais ou materiais e foi sentida com intensidade máxima III, na escala de Mercalli modificada, na região da Batalha", disse o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O sismo registado na quarta-feira à noite teve a magnitude de 3,7 na escala de Richter, com epicentro em Porto de Mós.

