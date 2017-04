Requalificam Areinho com obras de 1,4 milhões

"São projetos que admitimos que possam avançar no próximo mandato, que é quando de facto o quadro comunitário começar a ter impacto", explicou ainda o autarca.



No âmbito do projeto ‘Encostas do Douro’, foi já requalificado o Areinho de Oliveira do Douro, cuja intervenção teve um custo de 1,6 milhões de euros. Existe ainda uma outra obra, a da escarpa até à Serra do Pilar, cujo arranque está suspenso devido a uma impugnação do concurso. Estão igualmente previstas intervenções nos trilhos entre Arnelas e Crestuma e ainda na zona da bacia de Lever, obras que estão avaliadas num total de 3 milhões."São projetos que admitimos que possam avançar no próximo mandato, que é quando de facto o quadro comunitário começar a ter impacto", explicou ainda o autarca.

A zona do Areinho de Avintes, em Vila Nova de Gaia, deverá começar a ser alvo de obras dentro dos próximos dias. A requalificação daquela área deverá estar pronta na altura do verão e insere-se na 2ª fase do projeto ‘Encostas do Douro’, que visa melhorar cerca de 16 quilómetros da orla ribeirinha. A intervenção está avaliada em cerca de 1,4 milhões de euros."Grande parte das questões infraestruturais deve estar resolvida a tempo de época balnear. Haverá alguns impactos porque é uma obra que visa retirar elementos que estão mal e construir novos como ciclovias, estacionamento novo e passeios", disse Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, que está a desenvolver o projeto.O autarca disse ainda que "tem a melhor das expectativas" para que sejam repostos os areais, ação que será levada a cabo pela Agência Portuguesa do Ambiente e pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo.