Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“RERT dizia ao vigarista: vale a pena arriscar”, afirma Campos e Cunha

Ex-ministro revela bastidores do governo de Sócrates. “Deixei de confiar nele”, desabafa.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Luís Campos e Cunha foi o ministro que assumiu a pasta das Finanças durante menos tempo. Esteve apenas 130 dias no governo de José Sócrates. Ainda aprovou o RERT I - o programa que permitiu a Sócrates e a Santos Silva repatriarem os fundos que tinham escondidos na Suíça - mas foi exonerado a 20 de julho de 2005.



Ouvido na Operação Marquês, o professor universitário, que garante não pertencer a qualquer aparelho partidário, mostra-se desalentado com a política. Diz que bateu com a porta porque deixou de confiar em Sócrates. "Primeiro nas coisas pequenas, depois nas grandes", afirma.



Campos e Cunha tem também uma opinião muito crítica relativamente ao RERT - um programa que permitia repatriar fundos e pagar apenas 5 por cento de imposto. Não tem dúvidas de que tem de ser uma medida de exceção. "A partir do momento em que se começa a repetir, ao vigarista vale a pena arriscar", afirma, garantindo que tal medida nunca pode ser usada com mais periodicidade do que "de 20 em 20 anos".



O ex-ministro revela ainda que no curto tempo em que exerceu a pasta das Finanças tentou demitir-se uma primeira vez. Como Sócrates não o recebia, teve de o ‘apanhar’ na sala VIP de um aeroporto às seis da manhã. "Ele ficou assim muito surpreendido, ficou em grande tensão, não me disse nada e eu fui para casa. O alívio foi tanto que adormeci", conta.



Sócrates pediu-lhe depois para recuar. "Ele prometeu-me tudo e mais alguma coisa e tornou a falhar". Um dos exemplos dados por Campos e Cunha é que a partir desse momento José Sócrates começou a criar um movimento contra ele.



"Eu percebi que a única coisa que ele queria era pôr notícias contra mim nos jornais. Era a sensação que eu tinha [para o demitir]". Campos e Cunha não resistiu muito tempo. Demitiu-se, não sem antes avisar, em forma de premonição: "Estamos a meter o País num buraco futuro", disse.



"Investimento público foi muito grave, um desastre"

Campos e Cunha antevia a desgraça económica. Garante que saiu exatamente por causa disso, quando percebeu a "trapalhada" que existia no Governo. "O que aconteceu em termos de investimento público foi muito grave para mim. Principalmente a forma atabalhoada, tecnicamente não sustentada, com que foi aprovado um pacote de investimento de 40 mil milhões", disse ao procurador, garantindo que tentou "parar aquilo". "Tentei suavizar, tentei que aquilo não fosse uma decisão, mas nada disso foi aceite. O primeiro-ministro estava absolutamente furioso comigo".



Campos e Cunha recorda que Sócrates chamou ao programa PIP (Programa de Investimento Prioritário). "E sabem porque é que houve o PIP II? Porque lá dentro, a ministra da Educação disse: ‘mas estamos aqui a aprovar 40 mil milhões de investimento e não há nada sobre educação?’.



Como não havia então pôs-se mais um ‘I’ para pôr Infraestruturas, porque aquilo era basicamente aeroportos, pontes sobre o Tejo. (...) Eram 40 mil milhões, eram TGV para todo o lado", continuou Campos e Cunha que diz ter a certeza que todos os vão desmentir. "Eu estou a dizer isto, mas muito provavelmente ninguém validará isto. Sabe que era muita gente e as outras pessoas são muito socratistas".



Os episódios narrados por Campos e Cunha são vários. O ex-ministro recorda a sua oposição: "Sempre disse que tinha que haver análise custo-benefício muito bem feita, por pessoas independentes, para que não estivéssemos a meter o País num buraco futuro. Não é só pagar, é que depois a infraestrutura tem que ser mantida. Se não for agravar o défice". Todos o ignoraram.



Milhões estavam guardados na Suíça

Carlos Santos Silva aderiu ao RERT I e RERT II, ambos durante o Governo de José Sócrates. No primeiro RERT repatriou meio milhão de euros, no segundo ‘trouxe’ da UBS quase 23 milhões.



Não servia para equilibrar finanças

Campos e Cunha garante que o RERT nunca teria grande impacto na economia. "Nunca pensei equilibrar as finanças públicas com isso", garante, assegurando que a ‘ideia’ lhe foi imposta.



Braço de ferro à frente da CGD

O ex-ministro diz que a Caixa Geral de Depósitos foi mais "um braço de ferro" que perdeu. "Eu saí e dois dias ou três depois mudaram tudo", lembrou. Sócrates pôs depois Vara na administração.