Resende com licença de exploração reduzida a 12 meses

A Área Metropolitana do Porto emitiu, há dias, uma licença de exploração à transportadora Resende por apenas um ano, até ao final de 2017, ao contrário do que aconteceu com a maioria das empresas de transporte de utentes da região – que receberam licenças até dezembro de 2019. Em causa, apurou o CM, estão vários incumprimentos do compromisso assinado em junho do ano passado. Os resultados da inspeção extraordinária do Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT) – decidida após um acidente mortal, a 6 de outubro, junto ao mercado da cidade de Matosinhos – ainda não são conhecidos.O município de Matosinhos e a Área Metropolitana do Porto – que tem poderes de autoridade sobre os seus concelhos – consideram que não estão reunidas as condições para emitir uma licença superior a um ano. Uma das questões que levaram à decisão foi a qualidade técnica da frota. As viaturas ao serviço da Resende têm já, em média, cerca de 14 anos de estrada.Ainda assim, o município e a Área Metropolitana reconhecem que, após os alertas destas duas entidades, a empresa Resende começa a fazer um esforço de melhoria com a substituição de diversos veículos de idade avançada e com qualidade diminuta. A transportadora encontra-se entre as empresas do Grande Porto com melhor acessibilidade em piso rebaixado e tem sido uma das que mais clientes levaram ao título intermodal Andante, desde outubro. Tem sido fiscalizada pelo IMT - após a tragédia de outubro, avançou-se para inspeção extraordinária - e tem estado sob grande pressão para melhorar a qualidade do serviço.