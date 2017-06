Resgatado casal encurralado pela maré em praia de Sintra

De acordo com as autoridades, foi este militar que retirou o casal através de um trilho íngreme que dá acesso à praia da Vigia.



Um casal que se encontrava encurralado pela maré na praia da Vigia, em Sintra, foi resgatado ao final da tarde de quarta-feira pelas autoridades marítimas, anunciou hoje a Autoridade Marítima Nacional.De acordo com a mesma fonte, o casal terá caminhado no areal de norte para sul, a partir da Praia de São Julião, em direção à praia da Vigia, com a maré a encher.Após constatarem que já não conseguiam regressar no sentido inverso, deram o alerta, através do 112.