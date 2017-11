Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Resgate após queda em navio

Por J.T. | 06:00

A queda de um tripulante paquistanês do navio ‘Sonangol Girassol’, que navegava ao largo de Sesimbra, obrigou ao resgate de urgência do paciente por parte da Polícia Marítima.



Na sequência da queda, a vítima, de 38 anos, embateu com a cabeça, tendo o capitão de porto mobilizado a embarcação SR29 da Estação Salva-vidas de Sesimbra.



Esta dirigiu-se até ao navio, que navegava a 7,5 milhas de Sesimbra, tendo o paciente sido trazido para terra.



Depois de ter sido estabilizado, o paquistanês foi levado para o hospital de Setúbal.



A embaixada do Paquistão e o SEF foram alertados.