Resiste a violação à dentada

As marcas que descreveu à Polícia Judiciária permitiram identificar o arguido, que confessou o crime.

Um reformado de 47 anos foi detido pela PJ do Porto por ter tentado violar uma mulher de 43, em Vairão, Vila do Conde.O arguido atacou a vítima quando esta seguia a pé, na rua, por volta das 23h00 de quarta-feira. Foi preso de madrugada, mas o juiz soltou-o. Terá de se apresentar periodicamente.O agressor só não conseguiu o seu objetivo porque a vítima resistiu, tendo agredido o homem com um pau na cabeça e nas costas. Ainda o mordeu antes de conseguir escapar à investida.