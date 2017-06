Resolvidos fogos no Parque Natural de Montesinho, no distrito de Bragança

O fogo de Bragança envolveu 41 elementos, nove viaturas e um meio aéreo.



Os dois incêndios florestais que deflagraram esta terça-feira na área do Parque Natural de Montesinho, nos concelhos de Bragança e Vinhais, encontram-se em fase de conclusão e resolução, respetivamente, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).Pouco depois do meio dia, aquela entidade dava conta na página oficial da Internet, de que se encontrava "em conclusão" o incêndio que começou pouco depois das 07h30, na zona de Guadramil, concelho de Bragança.O outro incêndio deflagrou perto das 09h00 em Landelo, concelho de Vinhais, e no final da manhã encontrava-se "em resolução".