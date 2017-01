Restaurante de Braga dá 2500 refeições a sem-abrigo

"O carro vai levar as refeições onde elas forem solicitadas, em especial aos locais onde se concentram mais os sem-abrigo", frisou. Recorde-se que o Instituto do Mar e da Atmosfera anunciou descidas drásticas das temperaturas a partir de amanhã. Na segunda-feira, o diretor-geral da Saúde aconselhou a ingestão de bebidas quentes, em especial sopas.



"Vamos oferecer sopa quente e sandes a todos os necessitados que nos procurem nos dois restaurantes, junto à Estação da CP e junto ao Braga Parque, entre as 22h00 e a meia-noite", revelou o empresário. Mas a ajuda não fica por aí. A pensar nos que não têm hipótese de se deslocar, Hugo Silva decidiu organizar-se para pôr um carro a circular pela cidade."O carro vai levar as refeições onde elas forem solicitadas, em especial aos locais onde se concentram mais os sem-abrigo", frisou. Recorde-se que o Instituto do Mar e da Atmosfera anunciou descidas drásticas das temperaturas a partir de amanhã. Na segunda-feira, o diretor-geral da Saúde aconselhou a ingestão de bebidas quentes, em especial sopas.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

A anunciada vaga de frio para os próximos dias levou um empresário de Braga a preocupar-se com os sem-abrigo da cidade. Os dois restaurantes de Hugo Silva estão preparados para servir, de forma gratuita, entre amanhã e domingo, cerca de 2500 refeições nos chamados "pontos críticos" da cidade.A distribuição será feita entre as 22h00 e as 00h00, nos dois espaços que possui, mas também com ajuda de um carro, na Arcada, na Central de Camionagem e junto ao Parque da Ponte."Todos os dias somos procurados nos dois restaurantes por vários sem-abrigo a pedirem comida. Sabendo nós que se aproximam dias de muito frio, pensámos nestes e em todos os outros que existem pela cidade e decidimos que não podíamos ficar de braços cruzados", explica aoHugo Silva. Por isso falou com colaboradores e fornecedores – e quando percebeu que conseguia reunir apoios, decidiu pôr mãos à obra.