Restauro das muralhas vai custar 1,5 milhões €

A estimativa de investimento para restaurar e requalificar as muralhas da Almedina, também designadas por Cerca Urbana de Silves, foi apresentada pela câmara local, após ter avançado com a elaboração do projeto - adjudicado por 34 mil euros.A posição do Ministério da Cultura surge em resposta ao deputado Paulo Sá (PCP). O parlamentar alerta que as muralhas - que estão classificadas como monumento nacional - "apresentam sinais graves de degradação e de risco iminente de ruína ou derrocada nalguns locais sensíveis, requeren- do uma intervenção urgente".Uma das zonas que se encontra em pior estado é no setor poente, nas proximidades do edifício da câmara. Já foi registado o desabamento de várias pedras para via pública, o que obrigou ao isolamento do local por parte da Proteção Civil.