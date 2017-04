Retificação à notícia "Os 25 arguidos da Operação Marquês"

"Nas noticias divulgadas no CM, nos dias 14.03.2017 e 15.03.2017, com o título "Santos Silva evita culpar Sócrates/Os 25 Arguidos da Operação Marquês", foi identificado como sendo arguido na Operação Marquês Gonçalo Trindade, tendo a este sido associada uma fotografia.



Acontece que, por lapso, a fotografia que foi associada a Gonçalo Trindade, não correspondia a Gonçalo Trindade Ferreira, arguido na Operação Marquês, mas a Gonçalo Filipe Trindade, que não é arguido no referido processo crime. Ao visado pedimos as mais sinceras desculpas."

