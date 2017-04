Filhos de vítima da tragédia em Lamego "põem-se a chamar pelo pai"

Os rostos da tragédia em Lamego

"É uma dor muito grande. Metade de mim foi com ele. Restam-me os meus filhos. Se eu não os tivesse não iria conseguir suportar esta perda", revelou a recém-viúva, emocionada."O meu filho mais novo ainda não percebe o que é que está a acontecer. Põe-se a chamar pelo pai e a olhar para a porta. A mais velha não quer acreditar. Diz que o pai fugiu para longe e que ainda não teve tempo de voltar. Só agora que vai ter que ir fazer o teste de ADN é que se está a mentalizar", revela Fernanda, mãe dos dois filhos de Vítor Costa, de nove anos e 17 meses."Os corpos das seis vítimas mortais já foram transportados para o Instituto de Medicina Legal do Porto, para se proceder às perícias legais", afirmou o Comandante Operacional Distrital de Viseu, Miguel Ângelo David, ao. "Com a criação desta área de segurança e da possibilidade de podermos progredir no terreno, está previsto que possamos iniciar e dar continuidade ao processo de recolha de vestígios biológicos das restantes duas vítimas da explosão", acrescentou.Os últimos restos mortais foram encontrados na quarta-feira, a mais de 600 metros do foco da explosão, pelo que o perímetro das buscas tem sido sucessivamente alargado. Só esta quinta-feira é que começam a ser feitas as identificações dos corpos, através da comparação com o ADN de familiares das vítimas. O proprietário da pequena empresa, a filha e outro familiar estarão entre as vítimas, soube o. As pessoas que perderam a vida neste acidente têm entre 22 e 52 anos.

"A explosão foi de facto de uma dimensão fora do normal. Isto obriga a que tenha de ser batida uma grande área. As causas das explosões estão ainda por apurar", adiantou ontem o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes. "A rapidez com que queremos fazer o trabalho de identificação dos corpos é por respeito às famílias das vítimas, para que possam fazer o luto. As famílias estão com apoio psicológico permanente", garantiu o secretário de Estado da Administração Interna.



Pólvora pode ter sido afetada por temperatura e humidade

A PSP acredita que o calor anormal para a época, bem como a taxa de humidade estimada em 50%, ou até inferior, que se fazia sentir no momento da explosão de terça-feira à tarde na pirotécnica Egas Sequeira, em Avões, Lamego, podem ter tornado volátil a pólvora armazenada na empresa, causando uma ou mais explosões.

O intendente Pedro Moura, diretor do Departamento de Armas e Explosivos da PSP, frisou, no entanto, "que esta é uma tese que só o inquérito poderá atestar".

"No local desde hoje [ontem] de madrugada estão um subintendente, uma engenheira química, e ainda um chefe e um agente, que estão a recolher provas. Queremos apurar o que causou a explosão, onde a mesma, ou as várias ocorreram, bem como a quantidade de explosivos que estavam na empresa", acrescentou. A empresa Egas Sequeira cumpria as condições de segurança impostas pela lei. "Estava a uma distância de 25 metros da primeira estrada, linha elétrica, pontes, caminhos e habitações. E tinha o fabrico vistoriado", concluiu Pedro Moura.

Detonações controladas no local

Esta quarta-feira foram feitas detonações controladas no local da tragédia, para inativar os explosivos que ainda de mantêm onde decorrem as buscas. Segundo Vítor Rodrigues, comandante distrital de Viseu da GNR, este trabalho de detonação decorreu da necessidade de "garantir essa mesma segurança, com o aumento do perímetro", de forma a ser "feito um trabalho sério e consequente".



O responsável da GNR considerou prematuro quantificar os explosivos que estão no terreno, contando que, "a todo o momento", está a ser encontrado material que é tratado "tecnicamente como tem de ser tratado".



"Não há noção exata do que ainda exista, mas não deve ser grande coisa porque a maioria rebentou", acrescentou.



No seu entender, como há "paióis vários, com muito material", o trabalho relacionado com a limpeza dos explosivos "deverá prolongar-se".

Marcelo apresenta pêsames às famílias

O Presidente da República deslocou-se na manhã desta quarta-feira a Lamego, onde esteve com as famílias das vítimas.

"Vim apresentar o pesar do povo português, que sinto que posso apresentar aos familiares. Quis acompanhá-los neste compasso de espera que têm de enfrentar para entrarem no luto". Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que as buscas são morosas, até pelas condições de segurança que as equipas de busca têm de enfrentar. "É uma corrida contra o tempo para encontrar os familiares e fazerem o luto. Sei que todos os operacionais que estão aqui farão tudo o possível para localizar as vítimas rapidamente, mas temos de perceber que as condições são muito específicas e agravadas pelo facto de as buscas não se poderem fazer de noite".

O Presidente agradeceu a todos os operacionais que estão no terreno e sublinhou a "excelente coordenação que encontrou no terreno entre as várias forças e autoridades".



Explosões sentidas a mais de 10 quilómetros

O alerta foi dado às 18h00 desta terça-feira. As explosões terão sido sentidas a mais de dez quilómetros de distância. Os rebentamentos verificaram-se num paiol (um depósito de material explosivo).

Estiveram no local, no dia da tregédia, diversos elementos do INEM, 128 bombeiros e 44 viaturas, bem como várias equipas de psicólogos e uma equipa de minas e armadilhas. A fábrica ficou totalmente destruída.