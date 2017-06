Retomadas buscas pelos jovens desaparecidos no mar em Espinho





Os dois jovens foram vistos pela última vez, na praia de Espinho, no domingo a meio da tarde. Terão sido levados pela ondulação quando tentavam resgatar a bola com que jogavam na praia.

As buscas pelos jovens desaparecidos este domingo no mar, na praia de Espinho, foram retomadas esta terça-feira cerca das 08h00, envolvendo cerca de 50 operacionais em terra e no mar, disse à Lusa fonte da Capitania do Porto.Segundo o comandante da Capitania do Porto, Rodrigues Campos, as buscas estão a decorrer a dois quilómetros a norte e a cinco quilómetros a sul do local onde os jovens desapareceram.As operações envolvem um navio patrulha e um semirrígido e, em terra, cinco 'moto4' e três 'pickups', disse à Lusa o comandante Rodrigues Campos.