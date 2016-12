Revisor da CP agredido por grupo de jovens

O grupo conseguiu fugir antes da chegada da PSP, mas foi detido pelas 07h45 no jardim de Paço de Arcos.



Um vigilante que se encontrava na estação ajudou a vítima e chamou as autoridades. O revisor necessitou de tratamento hospitalar.

Dois rapazes e três raparigas são suspeitos de agredirem um revisor da CP na manhã desta terça-feira, na estação de Paço de Arcos, sentido Cais do Sodré/Cascais.Os suspeitos com idades entre os 15 e os 20 anos tinham entrado na estação de Santos depois de uma noite passada em bares e discoteca desta zona da capital e viajavam sem o título de transporte válido."Ao serem abordados para ato de fiscalização pelo Revisor da CP, os cinco jovens atuando de forma concertada, aproveitaram a paragem da composição na estação de Paço de Arcos e, com recurso à força física, empurraram o Revisor para a plataforma e, em ato contínuo, desferiram-lhe murros e pontapé", revela o comunicado da PSP.