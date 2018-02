Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Revolta em Bencanta com trânsito de pesados

Passagem de veículos pesados provocou abatimento do piso, degradação da estrada e danos em casas.

Por Mário Freire | 08:33

Em Bencanta, na freguesia de São Martinho do Bispo, às portas da cidade de Coimbra, os moradores estão fartos da passagem constante dos camiões da empreitada de desassoreamento do rio Mondego, trabalhos que se iniciaram e decorrem desde o verão passado.



O movimento dos pesados que transportam a areia retirada a montante para ser despejada a jusante do rio, em Bencanta, obriga os camiões a passar por dentro da localidade.



"A situação é aflitiva para quem aqui mora, não oferece condições de segurança e já se nota o piso a abater e as casas a ficarem com rachas", acusa António Carreira, morador, que já alertou a união de freguesias e a câmara municipal. "No espaço de dez minutos, contei a passagem de dez camiões. Por dia, são mais de 500 camiões", acrescentou Manuel Carvalho.



"É isto de segunda a sábado, das sete da manhã às nove da noite", lamenta Paula Teles, que diz ser "uma situação incomportável". "Não podemos estender roupa, nem abrir as janelas", desabafa.



Fábio Silva é estudante de engenharia e foi quem teve a iniciativa de colocar cartazes na via pública. Um grito de revolta para tentar pôr fim a uma situação que o incomoda nos estudos. "Sinto o teclado do computador a tremer. Cada vez que passa um camião, estremece tudo dentro de casa", critica o jovem estudante.



Os moradores não estão contra as obras, mas exigem uma alternativa. "Até março, os pesados deixam de ali passar", garante ao CM Jorge Veloso, presidente da União de Freguesias de S. Martinho do Bispo e Ribeira de Frades.