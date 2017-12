Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricardo Salgado diz que filha é que paga as contas

Catarina, que mora na Suíça, sustenta a família. Morais Pires diz que está a “delapidar poupanças” de 28 anos.

Por Débora Carvalho | 21.12.17

Ricardo Salgado diz que é a filha Catarina, residente na Suíça, quem "assegura as despesas da família". "Não tenho praticamente reforma e a minha mulher não tem atividade", disse esta quarta-feira em tribunal.



O ex-banqueiro foi chamado a detalhar a atual vida financeira no julgamento em que contesta a contraordenação de 4 milhões de euros aplicada pelo Banco de Portugal (BdP). O ex-líder do BES garante ter perdido cerca de 300 mil euros, transferidos para o BES mau, e lamentou o arresto da pensão, reduzida de 39 mil euros para o equivalente a dois salários mínimos nacionais [1114 euros], bem como o arresto de duas residências, em Cascais e na Comporta, distrito de Setúbal.



O ex-homem-forte do BES não sabe, no entanto, quanto gasta por mês. "A minha mulher é que controla, e muito bem, essas coisas. Não sei precisar", referiu Ricardo Salgado.



Já Amílcar Morais Pires, antigo braço-direito, revelou um cenário mais negro. O ex-administrador financeiro referiu que, por não estar no ativo, está a "delapidar" as economias. "As poupanças, que acumulei em 28 anos de trabalho, são o sustento da minha família. Além da minha mulher e filhos, tenho a minha sogra. (...) Pago 1200 euros por mês no lar".



E os dois filhos, de 25 e 29 anos, são ainda uma despesa. "Só começaram agora a trabalhar. Ajudo-os, pois não ganham sequer mil euros." Morais Pires diz ainda que têm 800 mil euros ‘empatados’ no banco mau.



Além da multa de 600 mil euros, o ex-administrador do BES foi condenado pelo BdP à inibição de atividade no setor bancário. "A minha reputação foi atingida", sublinhou. No ano passado, Morais Pires faturou 8 mil euros em pareceres e, este ano, a consultadoria já lhe valeu 4500 euros.



Procuradora dá luz verde a contabilista

A procuradora do Ministério Público Edite Palma referiu ontem que o depoimento de Machado da Cruz, ex-contabilista do GES, ouvido em tribunal e pelos instrutores do processo movido pelo Banco de Portugal, foi coerente e revestido de credibilidade, contrariamente ao que defendeu Ricardo Salgado.



Em causa a ocultação e falsificação das contas da Espírito Santo Enterprise (ESI).



Falta de sistema de risco sólido

O Banco de Portugal, liderado por Carlos Costa, entendia na acusação que Ricardo Salgado e Morais Pires não implementaram no Banco Espírito Santo um sistema de informação e comunicação adequados, bem como um sistema de gestão de riscos sólido, eficaz e consistente no que concerne à atividade de colocação de produtos emitidos por terceiros.



Tribunal obriga BdP a divulgar contrato

O Banco de Portugal (BdP) está obrigado a divulgar o contrato de venda do Novo Banco a fundos internacionais que investiram em obrigações do BES, ainda que podendo proteger partes que considere confidenciais, segundo decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa.



O pedido de acesso ao contrato de venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star foi feito por 19 fundos de investimento internacionais que investiram em obrigações subordinadas do Banco Espírito Santo (BES).



MP pede redução das multas de Salgado e Morais Pires

O Ministério Público pediu ontem a redução das coimas aplicadas no ano passado pelo Banco de Portugal ao ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, de 4 milhões para 3,5 milhões de euros, e ao ex-administrador Amílcar Morais Pires, de 600 mil para 300 mil euros.



Nas alegações finais do julgamento dos pedidos de impugnação das contraordenações aplicadas pelo supervisor, nomeadamente por comercialização de títulos de dívida da Espírito Santo Internacional (ESI) junto de clientes do BES, a procuradora do Ministério Público Edite Palma entendeu não ter ficado provado que Morais Pires tenha atuado com dolo, mas sim de forma negligente.



A procuradora defendeu, para este administrador, a revogação da sanção acessória de inibição do exercício no setor bancário durante três anos. Salgado está inibido por dez anos.



PORMENORES

Filho no Canadá

Ricardo Bastos Salgado, um dos três filhos do ex-presidente do BES, foi viver para Toronto, no Canadá. Está a desenvolver um projeto industrial do Grupo Violas. É casado com Rita Sousa Tavares.



Passou património

Ricardo Salgado terá tentado passar património para a mulher e para os três filhos - Catarina, Ricardo e José. A transferência dos bens terá sido feita cinco meses antes do colapso do Banco Espírito Santo.



Criada sociedade

A transação terá sido feita através da Sociedade Pedra da Nau, criada em 2000 com o objetivo de gerir o património do casal e dos filhos. Ricardo Salgado presidia à sociedade e a esposa e os filhos eram vogais.