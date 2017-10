Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricardo Salgado pagou chumbo à Sonae com milhões do BES

MP diz que a estratégia era formar núcleo de acionistas da PT alinhados com os interesses do BES.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Salgado queria afastar a Sonae da corrida à compra da PT e parecia não ter problemas de dinheiro.



A estratégia de formar um núcleo de acionistas alinhados com os interesses do BES motivou reuniões secretas e até empréstimos desastrosos. A Fundação Berardo teve direito a 200 milhões para comprar ações.



A única contrapartida, diz o Ministério Público, era que Joe Berardo se comprometesse a exercer os direitos de voto, de forma a rejeitar a oferta do Grupo Sonae.



Esta estratégia de afastar a Sonae passou ainda por reuniões secretas. A acusação fala mesmo de um encontro, em abril de 2006, marcado por Ricardo Salgado. Fez-se acompanhar de Pedro Ferreira Neto, administrador da Escom; João Ribeiro da Fonseca, membro do Conselho Consultivo da PT; José Maria Ricciardi, também do GES; e Hélder Bataglia.



A reunião decorreu no Dubai e servia para encontrar parceiros com capacidade económica para derrotar a estratégia da Sonae. Zeinal Bava e Henrique Granadeiro foram também incumbidos de encontrar novos acionistas para a PT. Neste acordo global estava também José Sócrates, que através do voto da CGD impediu o sucesso da OPA.