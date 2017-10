Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricciardi pede dinheiro a Vara

Tinha “esquema engenhoso” no Espírito Santo, mas temia ser descoberto pelo Banco de Portugal. Amigo ajuda o banqueiro.

Por Tânia Laranjo, Ana Isabel Fonseca e Débora Carvalho | 01:49

José Maria Ricciardi, primo de Ricardo Salgado, era presidente do BESI e administrador do BES. Tido como um homem de fortuna, precisou de Armando Vara para conseguir um empréstimo. O dinheiro foi pedido ao BCP, porque Ricciardi teve medo de ser apanhado. Tinha arranjado "um sistema um bocado engenhoso" que passava por usar um familiar como testa de ferro.



Expliquemos porque a escuta é clara. Ricciardi não podia pedir dinheiro ao BES, precisamente por ser administrador, e os empréstimos eram feitos em nome de um familiar. "E depois o gajo passou-me o dinheiro p’a minha conta, quer dizer para a conta corrente dele, não é? E eu quando tenho dinheiro, além de pagar os juros todos, pago parte do principal", explica Ricciardi, que diz ter medo do ‘Compliance’. Ricciardi refere- –se então a um conjunto de regras que regulamentam as boas práticas na banca e diz mesmo que o Banco de Portugal está em cima das atividades no BES.



Na mesma conversa, quando Armando Vara pergunta a Ricciardi o montante que ele precisa, o banqueiro ainda mostra algumas reticências. Diz que sabe que é muito, mas que precisa de ter um fundo de maneio. Falavam então de meio milhão de euros imediatos que Vara diz não ter qualquer problema de autorizar.



Ricciardi explica a Vara que não pode dar garantias. Os dois banqueiros riem. Afinal, Ricciardi não precisa de dar qualquer garantia, basta quase a sua palavra.



O negócio faz-se durante aquela conversa. Vara indica ao primo de Salgado que vai arranjar um diretor de um balcão para tratar de tudo. "Então mando aí alguém do Private tratar disso, tá bem?", afirma o antigo ministrio que na altura estava no BCP.



Esta escuta, que foi apanhada no processo Face Oculta, serve também para provar a proximidade entre os dois. E também com José Sócrates, já que segundo o Ministério Público foi através do ex-governante que Vara começou por entrar na administração de um banco (primeiro na Caixa Geral de Depósitos, onde aliás autorizou um empréstimo milionário a Vale do Lobo).



A promiscuidade entre as elites do País e a forma como a banca concedia empréstimos sem garantia é outra realidade que está espalhada no processo Marquês.



Tal como a relação próxima entre Ricardo Salgado e o próprio José Sócrates, que o ex-primeiro ministro já tentou por várias vezes desmentir.



Ministro e prostituta afundam governo

Há no Brasil uma relação tão profunda entre políticos e prostitutas que, quando Jean Wyllys levou ao congresso uma proposta para regular a prostituição, explicou o otimismo na aprovação do diploma com o facto de 60% dos parlamentares recorrerem a trabalhadoras do sexo. Os casos mais emblemáticos da ligação entre homens da coisa pública e meretrizes surgem, no entanto, no velho mundo. Em 1963, o ministro britânico da Guerra, John Profumo, perdeu-se com Christine Keeler, uma jovem prostituta e amante do adido naval soviético em Londres, o que levantou questões sobre a segurança do Estado. Profumo foi demitido e arrastou consigo os conservadores, que acabariam por perder as eleições seguintes. Numa época em que a ética política era outra, Profumo foi obrigado a servir sopa aos pobres em bairros sociais de Londres.