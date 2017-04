Rio distribui um milhão por freguesias de Braga

Reunião do executivo municipal realiza-se amanhã de manhã com vários contratos a serem analisados e votados





As freguesias de Pedralva, Espinho e Sobreposta recebem 4600 euros cada uma para a execução do percurso pedestre "Calcorreando a Serra dos Picos".



O pacote de ajudas a aprovar amanhã prevê ainda a realização de diversas obras na rede viária: a União de Freguesias de Real, Dume e Semelhe recebe 154 mil para repavimentações , já Mire de Tibães vai ter 99 mil euros para fazer pavimentações, enquanto para Morreira e Trandeiras serão transferidos 87 mil euros para melhorar a rua do Gaio. A freguesia de Sobreposta vai receber 157 mil euros para o equipamento de apoio ao Parque Industrial de Sobreposta. O executivo de Priscos vai receber 14 mil euros para poder finalmente reparar o edifício da sede da junta.As freguesias de Pedralva, Espinho e Sobreposta recebem 4600 euros cada uma para a execução do percurso pedestre "Calcorreando a Serra dos Picos".

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito pub

A Câmara de Braga prepara-se para transferir mais de um milhão e setenta mil euros para 26 freguesias do concelho. O dinheiro destina-se à realização de diversas obras em várias áreas. Os contratos Interadministrativos de Delegação de Competências e Apoios Financeiros vão ser analisados amanhã, na reunião do executivo municipal agendada para a parte da manhã.A maior parte da verba, num total de 317 mil euros, está destinada à União de Freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro. O objetivo é construir os balneários de apoio ao Campo de Futebol e Polidesportivo de Celeirós.Em Figueiredo, a requalificação do cemitério e a melhoria das acessibilidades serão contempladas com um apoio de 75 mil euros. No que se refere a Nogueiró e Tenões, serão transferidos 20 mil euros para a construção de acesso à Capela Mortuária de Tenões.