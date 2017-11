Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rio Guadiana navegável em mais 13 quilómetros

Trabalhos avaliam leito do rio entre Alcoutim e Pomarão, no concelho de Mértola.

08:42

A navegabilidade segura do rio Guadiana entre Pomarão (Mértola) e Alcoutim poderá vir a ser uma realidade concluído o trabalho de levantamento do leito do rio realizado por uma brigada hidrográfica da Marinha.



O projeto transfronteiriço visa igualmente reabilitar as infraestruturas portuárias de apoio, que existem em ambas as margens do Guadiana, numa extensão de 13 quilómetros.



A recolha dos dados de sondagem do leito do rio, que começou em outubro último, é realizada através de um sistema de alta resolução multifeixe, instalado numa lancha, que permite visualizar o fundo do rio a três dimensões, e de um sondador de feixe simples, instalado num bote.



A coordenadora do levantamento, tenente Catarina Nunes, referiu que no final do projeto será feita a caracterização físico química dos sedimentos na área e ainda a cartografia náutica, que "vai estar disponível ao público para garantir a segurança à navegação neste troço".



O capitão de fragata António Peiriço, chefe da brigada hidrográfica, adiantou que no início do próximo ano ficará concluído o processamento dos dados recolhidos, para então "ver o que é necessário para tornar o rio navegável".



O levantamento é desenvolvido no âmbito do projeto 'Guadiana: Património Natural Navegável', que decorre do Programa Operativo de Cooperação Transfronteiriça Portugal-Espanha.



O rio Guadiana nos 35 quilómetros entre Alcoutim e a foz, em Vila Real de Santo António, apresenta melhores condições de navegabilidade mesmo nos nos meses de verão.