Milhares de animais mortos são risco ambiental na Beira

Ministro alerta para o perigo e aciona medidas para compensar produtores que perderam quase tudo.

Por João Carlos Rodrigues e Magali Pinto | 01:30

Os incêndios na serra da Estrela mataram milhares de animais. Os cadáveres são agora um perigo de saúde pública, admitiu ontem o ministro da Agricultura.



"É necessário enterrar e recolher cadáveres. Não temos ainda o inventariado do número total, mas só na região da serra da Estrela há mais de cinco mil ovinos mortos", adiantou Capoulas Santos, garantindo que serão disponibilizados "de imediato, 15 milhões de euros para minimizar riscos da erosão, contaminação das linhas de água e dos declives".



A dimensão da tragédia ameaça até a produção do famoso queijo da serra, mas muitos outros pequenos produtores estão já a sentir dificuldades. Paulo Soares viu morrer as suas 180 ovelhas em Midões, Tábua. Da estrada, enquanto tentava salvar a sua casa e tirar a família para uma zona segura via as chamas a consumirem o barracão onde estavam os animais. Há poucos meses tinha montado uma sala de ordenha para produção de queijo num investimento de dez mil euros.



Em poucos minutos ardeu tudo. Paulo e a família estão desolados. "Comecei nesta área há 20 anos. É uma coisa que não se constrói num ou dois anos. É uma vida que se perde. É o meu ganha-pão. Eu via os clarões nas janelas e percebi logo que os meus animais iam morrer todos", lamenta Paulo Soares.



Na segunda-feira, o empresário viu as ovelhas carbonizadas.



Kamov saiu de Santa Comba Dão e foi para Vila Real

O helicóptero Kamov que estava estacionado na base de Santa Comba Dão foi transferido no início do mês para Vila Real. Em substituição foi colocado em Santa Comba o helicóptero do INEM só que sem balde acoplado.



Por isso não foi usado no domingo.



Casal aflito apaga chamas com 40 litros de vinho

Sem água nas torneiras e com as chamas a ameaçarem a sua casa, em Candosa, Tábua, Fátima Carvalho, 68 anos, e o marido, Cesário Egidi, de 76, usaram o vinho que estava a fermentar na adega para combater o fogo. "E resultou", garante Fátima Carvalho, ao lembrar que nas torneiras "não havia uma gota de água".



As chamas já tinham destruído as casas ao seu lado. Antes salvaram a vizinha, de 93 anos. "Ela estava a dormir. Fui acordá-la e foi levada daqui para fora", recorda a moradora. Sem água para combater o fogo a situação complicou-se.



"O fogo estava à nossa porta", diz a mulher, recordando que já tinha "explodido uma garrafa de gás numa das casas e saltaram vidros com chamas" para a sua propriedade. Em desespero, o casal lembrou-se do vinho que fermentava na adega.



"Gastámos 40 litros para impedir que as chamas atingissem a nossa casa", descreve Fátima Carvalho.