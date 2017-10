Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rixa à porta de discoteca deixa mulher ferida em Ermesinde

Há testemunhos de tiros no local. PSP identificou três suspeitos.

12:54

Uma mulher de 30 anos ficou ferida na sequência de uma rixa que aconteceu à porta da discoteca SelfieClub, na madrugada de sábado para domingo, em Ermesinde, concelho de Valongo, distrito do Porto.



O alerta para o incidente foi dado às 06h04 de domingo por alguns populares que acordaram sobressaltados com o barulho de tiros e gritos . A vítima terá sofrido ferimentos ao cair no chão enquanto fugia dos desacatos.



Quando as autoridades chegaram ao local foram avisados para a possibilidade de haver um grupo armado nas redondezas. A PSP consegui identificar três dos indivíduos suspeitos de terem estado envolvidos na rixa.



O CM sabe que o incidente terá começado num café adjacente à discoteca, e não à porta da discoteca, que à hora dos factos, já estaria encerrada.