Rixa em bar de Fafe faz um ferido grave

Homem foi atingido a tiro esta madrugada em Quinchães.

11:24

Um homem ficou ferido com gravidade após ter sido atingido a tiro esta madrugada durante uma discussão à saída de um bar, na freguesia de Quinchães, lugar da Praça da Música, Fafe, divulgou o CDOS de Braga.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, o alerta foi dado pelas 05h20, tendo a vítima sido transportada para o Hospital de Guimarães.



No local estiveram os bombeiros de Fafe, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Fafe e uma equipa da Guarda Nacional Republicana (GNR).