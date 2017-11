Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rixa em festa faz 3 feridos à facada

Jovens entre os 18 e os 20 anos atacados no pescoço.

08:14

A festa estava mesmo a terminar quando começaram os desacatos no bar Barrio Latino, em Santos, Lisboa. Eram seis da manhã de ontem. Resultado: três jovens feridos à facada que tiveram de ser levados para o Hospital de Santa Maria para receber tratamento médico.



A PSP esteve no local e já está a investigar o caso. Apesar da confusão não houve detidos. Os jovens com idades entre os 18 e os 20 anos tinham golpes no pescoço e nos braços.



A agressão surgiu na sequência de uma discussão por motivos fúteis e envolveu dois grupos de jovens. Um dos grupos estava armado com facas. Os agressores mal tiveram oportunidade, usaram as armas, atingindo as vítimas com violência.



Os agentes da PSP que estiveram no local falaram com testemunhas. O objetivo é chegar à identidade dos agressores.



Recorde-se que há duas semanas um jovem de 20 anos morreu na sequência de uma rixa entre vários jovens precisamente em Santos.



A vítima não resistiu a uma facada nas costas. O homicida foi capturado esta semana pela Polícia Judiciária.