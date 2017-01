Rixa entre reclusos sem vigilância

O que achou desta notícia?







A rixa entre dois reclusos na cadeia de Coimbra, que, tal como onoticiou, terminou com um dos envolvidos a precisar de receber assistência médica no hospital, aconteceu numa altura em que não havia qualquer guarda prisional no ginásio, o local onde a situação ocorreu.Segundo oapurou, os dois homens agrediram-se mutuamente e um deles sofreu ferimentos graves. Foi levado pelo INEM para o hospital, onde foi suturado com vários pontos. Ambos os reclusos já estão sujeitos a processos disciplinares.No entanto, sabe o, ainda não foi possível perceber os motivos da troca de agressões, uma vez que os detidos estavam a ‘treinar’ sem qualquer vigilância, o que será um procedimento habitual.