Ronaldo envia camisola para ajudar filho de PSP

‘Patrulha Malvada’ está a realizar leilões para financiar cirurgia a menino portador de uma doença rara.

Por Manuel Jorge Bento | 01:30

Chegou na última semana e vai ser leiloada em breve. A camisola oficial de Cristiano Ronaldo (Real Madrid), devidamente autografada, é a mais recente aquisição da ‘Patrulha Malvada’ - equipa de agentes da PSP do Porto que ficou conhecida após a divulgação de um vídeo divertido na época de Natal -, que está a angariar fundos para ajudar Gonçalo, filho de um agente e portador da síndrome de Moebius, distúrbio neurológico raro, que deixou a face esquerda do menino praticamente paralisada.



"O pai do Gonçalinho trabalha connosco e conhecemos o menino desde que nasceu. Todas as contribuições que conseguirmos vão ajudar e estamos a tentar ajudar o máximo que podemos", referiu ao CM Pedro Novais, um dos elementos da ‘Patrulha Malvada’. Já em leilão há, entre outras peças, uma camisola da Seleção Nacional de Futebol, outra de Lukaku autografada pelo plantel do Manchester United de José Mourinho e até as botas do piloto de motociclismo Miguel Oliveira. Já leiloadas foram camisolas de Quaresma (Besiktas), Casillas (FC Porto) e dos ‘três grandes’. Ricardinho, atleta da Seleção de Futsal, já garantiu apoio à causa.



Gonçalo, de quatro anos, está a ser seguido em 13 especialidades, e necessita de uma cirurgia para retirar parte de um músculo de uma perna e colocá-lo na face - o que não é feito em Portugal e já foi executado com sucesso em dezenas de doentes, no México. Os custos rondam os 115 mil euros.



Os leilões são realizados na página de Facebook ‘Leilão Solidário Um Sorriso pelo Gonçalo’. A recolha de donativos é na página ‘Angariação de Fundos Um Sorriso pelo Gonçalo’.