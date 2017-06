Rota dos balões de S. João do Porto caso sejam lançados ruma a Gaia e Gondomar

O comandante do CDOS do Porto especificou que esse reforço no dispositivo é constituído por mais de 60 bombeiros."Temos de prevenção 10 veículos de combate a incêndios, mais seis autotanques. Cada veículo tem uma equipa de cinco homens e cada autotanque leva dois homens", enumerou Carlos Rodrigues Alves, referindo que este dispositivo serve para "aumentar a prontidão de reação em caso de ignições e para auxiliar os respetivos dispositivos montados pelos municípios de Gaia e Gondomar.Na quinta-feira transata foi publicado em Diário da República uma portaria que proíbe o lançamento de um balão com mecha acesa e de foguetes.O lançamento de um balão pode ter uma contraordenação punida por coima que pode variar entre os 140 e os cinco mil euros, no caso de pessoas singular, e os 800 e os 60 mil euros no caso de pessoa coletiva, indica a portaria n.º 195/2017 publicada esta quinta-feira.O período crítico do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios foi antecipado para quinta-feira, um dia antes do São João ser celebrado, por causa das condições meteorológicas adversas de temperatura que determinaram o aumento do nível de perigosidade para alerta vermelho e laranja no território continental.