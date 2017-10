Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rotura de conduta abre cratera no meio da rua

Situação abriu buraco com cerca de dois metros de diâmetro na rua Álvaro Gomes, em Armação de Pera.

Por Ana Palma | 09:23

Passavam poucos minutos das 05h00 da madrugada de ontem quando uma conduta de abastecimento de água rebentou na rua Álvaro Gomes, em Armação de Pera, no concelho de Silves, abrindo uma enorme cratera no pavimento. A situação obrigou ao corte de água naquela zona.



Segundo o CM apurou junto de moradores da zona, o buraco, de cerca de dois metros de diâmetro, "só não deu origem a acidentes porque naquela altura praticamente não havia trânsito. Devido à rotura da conduta, houve "muita água a escorrer pela rua", mas "não se registou qualquer inundação", confirmou ao CM o presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pera, Ricardo Pinto.



De acordo com o autarca, a rotura ocorreu numa zona perto dos Correios: "Já temos tido outras roturas na vila, mas neste local foi a primeira vez", esclareceu, adiantando que os serviços da Câmara Municipal de Silves foram alertados e procediam, ontem, à reparação da conduta.



"A rua foi encerrada ao trânsito pela GNR, por precaução, enquanto as obras durarem", referiu por sua vez ao CM o vereador Maxime Bispo, segundo o qual "os trabalhos deverão ficar concluídos até ao fim de semana".



Durante a manhã de ontem houve ainda um corte de luz em Armação de Pera, mas sem qualquer ligação à rotura. A situação atrasou, contudo, os trabalhos de reparação da conduta. Quanto à reparação do asfalto, será feita ‘oportunamente".



Recorde-se que em dezembro de 2014 um casal de idosos caiu num buraco na rua D. João II, em Armação de Pera, causado por outra rotura numa conduta de água.