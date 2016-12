Rouba 1900 euros com faca

Num dos assaltos fingiu ter uma pistola.

Um homem de 46 anos foi detido pela PSP de Lisboa por roubos e furtos na zona do Marquês de Pombal. Tentou fugir, mas foi travado na Praça da Figueira quando andava na rua com uma faca de cozinha em plena luz do dia.O caso ocorreu na terça-feira, mas só ontem foi divulgado pelo Comando Metropolitano de Lisboa, que entregou o ladrão à Polícia Judiciária.De acordo com fonte policial, o ladrão usou um passa-montanhas e atacou em duas lojas e numa agência de uma companhia aérea, de onde fugiu com perto de 1900 euros.