Rouba 3 cêntimos e perde nota de 5 euros

Ladrão atacou caixa registadora em loja de produtos naturais.

Por Paulo Jorge Duarte | 02:14

O ladrão levou os três míseros cêntimos que eu tinha na caixa registadora e deixou cair, no chão, uma nota de cinco euros. Deve ter sido para compensar o prejuízo por ter partido o vidro da porta", disse, com humor, Eduardo Marques, depois de ver, esta sexta-feira, a sua loja de produtos naturais assaltada, em Espinho.



O assaltante partiu o vidro para entrar no estabelecimento e, em poucos minutos, furtou o dinheiro da caixa registadora. Os vizinhos não se aperceberam do assalto e foi o proprietário a dar o alerta para as autoridades. "Em 30 anos de atividade nesta loja, fui assaltado 15 vezes. Esta foi a primeira vez que os ladrões deixaram dinheiro", contou o empresário.



"Se não ficasse com o prejuízo da porta, tinha tido lucro com este assalto", ironizou.



Nos últimos meses, ocorreram mais de duas dezenas de assaltos a estabelecimentos comerciais, na cidade de Espinho. O método é sempre o mesmo. Os ladrões partem os vidros inferiores das portas, durante a madrugada, e furtam o dinheiro da caixa registadora e material informático.



Os comerciantes estão preocupados com esta onda de insegurança.