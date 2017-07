Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rouba com faca 1720 euros a turista

Vítima asiática foi agredida e obrigada a dar códigos dos cartões.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:38

Um homem de 38 anos, em liberdade condicional de uma pena por roubo, atacou dois turistas estrangeiros, na zona do Martim Moniz, encostando uma faca ao pescoço de um deles e obrigando-o a dar os códigos dos cartões bancários. Sacou 1600 euros e levou os 120 que a vítima tinha no bolso, assim como um telemóvel de 800 euros. Foi detido pela PSP.



Segundo explicou ao CM fonte policial, o alerta foi dado pelas 19h45 de sábado por um amigo da vítima. Os dois turistas asiáticos, de 28 anos, tinham acabado de ser roubados. O outro estava ainda sequestrado sob ameaça de faca. Os ladrões eram dois. Uma equipa da Divisão de Investigação Criminal foi de imediato para o bairro.



Os agentes localizaram a vítima pouco depois, numa rua próxima. Estava "num estado bastante débil e muito assustada". O turista confirmou que os dois assaltantes o tinham ameaçado com uma faca e o obrigaram a entregar os seus cartões de crédito, bem como os códigos. Ainda levou dois murros.



A vítima denunciou que os ladrões fizeram oito levantamentos em caixas multibanco, no valor de 200 euros cada (total de 1600 euros), e ainda lhe levaram os 120 euros que tinha no bolso e o telemóvel topo de gama.



Um dos suspeitos foi apanhado pouco depois. Estava na posse de mil euros (em notas de 10) roubados - escondidos nas calças - e da faca usada nos crimes, bem como dos calções e do boné levado a uma das vítimas.



O detido, com antecedentes criminais por roubos, ficou em prisão preventiva.