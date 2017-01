Rouba e espanca os pais em casa

Caso não seja requerida a abertura da instrução deste processo, o arguido deverá começar a ser julgado em breve no tribunal de Vila Nova de Gaia.



A 16 de agosto do ano passado, enquanto discutia com os pais, o agressor empurrou a mãe para o chão e apesar de esta se encontrar indefesa e debilitada no solo, continuou a agredi-la. O homem acabou por ser detido no final de outubro desse ano, após novo episódio de espancamento dos pais na mesmo habitação. Os idosos viviam atormentados com a violência levada a cabo pelo filho.Caso não seja requerida a abertura da instrução deste processo, o arguido deverá começar a ser julgado em breve no tribunal de Vila Nova de Gaia.

O terror do casal de idosos durou desde 2014 até 25 de outubro do ano passado. Neste período, o filho agrediu constantemente os pais com murros, bofetadas e empurrões, na casa em que viviam os três, em Grijó, Vila Nova de Gaia.O arguido, que aguarda o julgamento em prisão preventiva, obrigava ainda os pais a entregar quantias em dinheiro. No caso mais grave, o agressor atacou a mãe, derrubando-a. Com a vítima deitada no chão, desferiu-lhe pontapés num braço e na perna esquerda.O arguido foi agora formalmente acusado pelo Ministério Público (MP) de Vila Nova de Gaia. Responde pelo crime de violência doméstica sobre os progenitores. Refere a nota publicada pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto que o homem estava a residir na casa dos pais contra a vontade destes. Os idosos eram frequentemente insultados e humilhados. Sempre que queria ‘sacar’ dinheiro, o filho espancava as vítimas até conseguir obtê-lo.