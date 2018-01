Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rouba e viola idosa de 85 anos em casa

Vítima foi atacada por jovem de 18 anos quando estava sozinha na sua residência.

Por João Mira Godinho | 01:30

Uma idosa de 85 anos foi roubada e violada na própria casa, em Quarteira, por um jovem de 18 anos. A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária anunciou ontem a detenção do suspeito do ataque.



O caso aconteceu na noite do passado dia 23 de dezembro. Por volta das 22h00, o homem começou por tentar forçar a fechadura da porta principal da casa - uma moradia térrea, numa zona isolada, afastada do centro de Quarteira - e, depois, abriu-a com um único pontapé.



A idosa, que estava sozinha na residência, foi imediatamente imobilizada pelo atacante, que, em seguida, passou por todas as diversas divisões da habitação, em busca de bens de valor. Já na posse de algum dinheiro e artigos de joalharia que encontrou - num valor que não foi divulgado pelas autoridades -, o jovem ladrão obrigou a mulher a manter relações sexuais.



A investigação do caso foi entregue à Polícia Judiciária, que, no final da semana passada, identificou e deteve o suspeito do ataque. Ao que o CM apurou, o detido, de nacionalidade portuguesa - tal como a vítima -, não tem profissão conhecida e houve alguma dificuldade para que fosse identificado.



Presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação, não escapou à prisão preventiva. Vai responder pelos crimes de roubo e outro de violação.



A idosa, que necessitou de receber tratamento médico devido às lesões que sofreu, está a ser acompanhada por familiares e já saiu de casa. Teve inclusivamente de receber apoio psicológico devido ao trauma.



PORMENORES

Dúvidas na idade

A investigação da PJ enfrentou algumas dificuldades em chegar à identidade do suspeito do ataque. E, mesmo depois de detido, ainda houve dúvidas quanto à verdadeira idade do homem.



Cenário de horror

De acordo com a descrição da idosa, o roubo e a violação desenrolaram-se num verdadeiro cenário de horror, com o homem a exercer forte coação física e moral sobre a vítima, já idosa.



Inquérito do DIAP

O inquérito foi dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, com a investigação a ficar entregue à Polícia Judiciária, que apanhou o criminoso em duas semanas.