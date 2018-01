Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rouba oito com pistola de brincar

Crimes ocorreram em Campo de Ourique, Lisboa.

Por S.A.V. | 09:55

Um homem de 25 anos foi detido pela PSP de Lisboa por ter feito pelo menos oito roubos com uma pistola de brincar. Seis dos crimes ocorreram na madrugada de quarta-feira, em que o suspeito, já com antecedentes, acabou por ser detido.



Os crimes ocorreram em Campo de Ourique. Com recurso à réplica de pistola, ameaçou e assaltou primeiro um grupo de cinco pessoas. Depois fez o mesmo a uma vítima isolada.



Quando tentava a fuga, acabou detido por agentes da Divisão de Investigação Criminal.



Estava na posse da pistola de brincar e de apenas 12 euros em numerário.



Presente a tribunal, o assaltante ficou em prisão preventiva.