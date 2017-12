Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rouba tablet em Braga e vai para a prisão

Ladrão, de 31 anos, já foi condenado em 12 processos diferentes.

Por Nelson Rodrigues | 10:28

Com mais de 30 crimes no cadastro e em liberdade condicional, o ladrão, de 31 anos, não resistiu a mais um assalto: roubou um tablet a um homem na rua, em Braga, em janeiro de 2016. O Tribunal da Relação de Guimarães confirmou a punição efetiva de dois anos e quatro meses de cadeia.



O arguido já foi condenado em 12 processos diferentes. As primeiras penas foram suspensas, mas, nas mais recentes, o tribunal já aplicou prisão efetiva. Desta vez, o assaltante foi sentenciado por um crime de roubo simples, agravado pela reincidência. Tem ainda de pagar 500 euros - valor do tablet - à vítima.



No acórdão, o tribunal refere que o arguido tem hábitos de consumo de produto estupefaciente, desde os 16 anos, e que rouba para comprar droga.