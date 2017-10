Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Roubadas duas armas por dia

522 pistolas roubadas, furtadas ou extraviadas este ano.

Por Sara G. Carrilho | 30.09.17

Duas armas de fogo foram roubadas, furtadas ou extraviadas, em média, por dia, este ano, num total de 522 pistolas, segundo dados da PSP.



Os números foram contabilizados pelo Departamento de Armas e Explosivos. A força de segurança já deteve 609 pessoas por crimes relacionados com armas e explosivos, até ao final de agosto deste ano.



"A média de armas furtadas não tem variado muito nos últimos anos. Mas os números existentes são sempre um fator de preocupação, porque as armas podem entrar no mercado ilegal. Quem furta pode usá-las noutros crimes ou vendê-las para esse fim", disse ao CM o superintendente Pedro Moura, diretor do Departamento de Armas e Explosivos da PSP.



Mais de 11 mil armas foram entregues pelos donos às autoridades este ano. "É um número muito elevado, sinal de maior sensibilização. Mais de 95 por cento das armas entregues são destruídas", revelou a mesma fonte, acrescentando que em 2017 já foram "destruídas 22 mil armas e é expectável que até ao final do ano sejam 30 mil."