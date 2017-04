Roubam 10 mil € em roupa de luxo





Do interior da loja foram levadas dezenas de peças de roupa de marcas desportivas conceituadas, o expositor dos relógios, malas e sacos desportivos e dezenas de chapéus. "Em média, o preço de cada peça ronda os 100 euros.Ainda estou a fazer o inventário, mas estimo que o prejuízo ultrapasse os dez mil euros", disse aoo proprietário. Apesar de a loja ter seguro, Raul Oliveira admite reforçar as medidas de segurança, com a colocação de grades nas montras. O estabelecimento não tem videovigilância. O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos investiga.

Em menos de cinco minutos, três encapuzados levaram milhares de euros em roupa desportiva, relógios e bonés de marcas de luxo de uma loja no centro de Esposende.Os moradores do prédio onde se situa o estabelecimento, na rua D. Pedro da Cunha, ouviram os vidros a partir e o alarme a tocar, pelas 03h00, mas ninguém alertou a GNR. A patrulha apercebeu-se do crime quando ouviu o alarme. Este é o segundo assalto em apenas quatro anos."Tal como da primeira vez, assaltaram dias depois de ter chegado a nova coleção. As prateleiras estavam cheias. Levaram quase tudo", lamentou Raul Oliveira, dono do estabelecimento.