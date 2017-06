Roubam 220 euros a prostituta

A vítima acabou por conseguir contactar a GNR de Alenquer, que tomou conta da ocorrência, mas a investigação do caso transitou para a alçada da Polícia Judiciária.

Dois homens armados com uma pistola assaltaram segunda-feira uma prostituta na zona de Alenquer. A vítima foi sequestrada e obrigada a entregar todo o dinheiro que tinha, num total de 220 euros.Segundo oapurou, a mulher estava junto à Estrada Nacional 1, na zona de Espinheira, quando um carro parou e os ocupantes a abordaram. Mas em vez de solicitarem serviços sexuais, os dois homens que estavam no interior apontaram- -lhe uma pistola e forçaram-na a entrar no automóvel.Depois de lhe retirarem o dinheiro, libertaram-na numa zona erma.