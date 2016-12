Roubam as prendas de Natal em ataque a garagem

Na madrugada anterior, numa garagem da mesma zona, três carros foram assaltados exatamente da mesma forma.



Na confeitaria mais próxima, o assunto era o mesmo. "Roubaram mais de 1000 euros em prendas a uma cliente. Deixou-as no carro para os filhos não verem. Outro senhor ficou sem uma bicicleta de 2000 euros", contou uma funcionária.Na madrugada anterior, numa garagem da mesma zona, três carros foram assaltados exatamente da mesma forma.

Moradores de um prédio na rua Maria Lina Alves Maia, na Maia, ficaram sem prendas para oferecer, hoje, na noite de Consoada. A garagem do condomínio foi invadida, durante a madrugada de ontem, por ladrões que assaltaram sete carros. De manhã, os proprietários encontraram as viaturas com os vidros partidos e sem nada no interior."Quando saiu da garagem, a senhora estava desesperada. Ia apanhar um avião para ir ter com a família e levaram-lhe tudo o que tinha para dar", relatou ao CM o porteiro de um edifício ao lado que, pelas 06h00, falou com a primeira vítima a aperceber-se dos furtos. A mulher, de 40 anos, apanhou um táxi para o aeroporto e pediu ao vigilante para alertar a GNR."Uma jovem de 20 anos ia enviar as prendas para a Suíça. Contou-me, muito triste, que não tem dinheiro para comprar outras", partilhou, revoltado, um vizinho dos lesados. "Não entendo como entraram. Pode ter sido alguém de cá pelo menos a ajudar", frisou. "Preocupa-nos muito, até porque quem entra nas garagens pode igualmente entrar nas casas", referiu Ana Sousa, também vizinha.