Roubam carro a murro em rua junto ao Bessa

Assalto violento ocorreu quando o condutor estava sozinho no interior da viatura, que foi depois encontrada em chamas.

Por Ana Silva Monteiro | 08:57

Estava dentro do carro, estacionado na rua Fernando Pessoa, próximo do Estádio do Bessa, no Porto, quando foi surpreendido por um ladrão, que o puxou do interior da viatura e o agrediu a murro.



A dupla de assaltantes deixou depois o condutor, de 27 anos, ferido na via pública e iniciou a fuga. O veículo, um Kia Picanto, foi levado até Águas Santas, na Maia, e incendiado. Os suspeitos fugiram. A vítima foi socorrida pelo INEM e hospitalizada. A PJ do Porto está a investigar.



O carjacking ocorreu por volta das 00h15, numa altura em que não havia movimento na rua, paralela à avenida da Boavista e nas traseiras do Bessa Hotel. A viagem no carro roubado durou, no entanto, poucos minutos. Pelas 00h45, os Bombeiros de Moreira da Maia foram alertados por moradores da rua Doutor Mário Rosa da Silva, em Água Santas, para um incêndio numa viatura. A PSP, que já tinha sido alertada pela vítima para o assalto violento, foi ao local e percebeu que o veículo era o que tinha sido roubado no Porto.



"Já estava a dormir e foi um grande susto. Ouvi um estrondo e, quando vim à janela, já só via muito fumo. Agora parece que é moda, trazem para aqui os carros e incendeiam-nos depois. Em duas semanas, este é o segundo caso", afirmou ao CM uma moradora que pediu para não ser identificada.



A PSP esteve no local, mas a investigação do assalto cabe, agora, à Polícia Judiciária do Porto. Um dos suspeitos estará já identificado.